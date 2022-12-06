新冠肺炎重創全球經濟，各行各業無不受衝擊，一名男網友表示，疫情導致原本的旅遊業工作完全停擺，妻子也和他離婚，為讓兩個孩子順利長大，他投入外送工作，白天跑外送、晚上陪孩子，每天堅持接送孩子上下課、寫作業、吃晚餐等，某天他看到女兒的作文寫「爸爸是熊貓外送，為了工作流汗很辛苦，所以我要好好愛他」等字句，他感動直呼，「我瞬間忘記這些辛酸痛苦」。

原PO近日於臉書社團《外送員奇聞怪事》指出，本來從事旅遊業，受疫情影響，導致工作停擺，完全沒有收入的狀況下，妻子向他提出離婚，他帶著兩個孩子回老家後，加入熊貓外送，當起外送員。

原PO表示，為保護孩子的身心發展及安全感，堅持每天接送孩子上下課，利用孩子白天上課時間接單，晚上陪孩子寫作業、吃晚餐、入睡等，雖然生活不易，但他看到女兒寫的作文，讓他感動地直呼「我瞬間忘記這些辛酸痛苦」。

從原PO上傳的照片來看，女兒的作文寫，「爸爸是熊貓，但不是動物園裡的可愛動物熊貓，而是每天在外面跑來跑去的熊貓外送，很辛苦！回家還要照顧我和弟弟，他也有自己的夢想，他的夢想很簡單，就是讓我們幸福，我想我和弟弟一定是全世界最幸福的孩子了，因為有個開朗又好笑的爸爸，我最愛他了」。文末還提到，「我也和爸爸一起去外送，兩次我都看到他臉上流著汗，一定很辛苦，所以我要好好愛他」。

圖文曝光，吸引逾5千名網友按讚、留言，「超暖心，你一定是身教言教都做得很好，才能教出這麼懂得愛和感恩的孩子」、「有好爸爸才有好孩子，看了真的很感動」、「有貼心懂事的孩子，一切辛苦都值得了」、「你給孩子的愛一定很多，這麼貼心的孩子，真的再累都值了！辛苦了！加油」、「加油，這兩年旅遊業都很辛苦，但是終究會過去，撐下去就會有收穫，辛苦了」。