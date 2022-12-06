謝姓男子今年4月與一名剛滿18歲的正妹一同練舞，但他卻後方徒手環抱住她腰部，撫摸她胸部、下體，並以手指性侵，事後女方告知男友遭受侵犯，男友向經紀人反應，未料經紀人卻早已收到謝男告知，還延遲駁斥有強姦行為，法官審理後認為謝男否認犯行，從未向少女表示歉意、取得諒解或賠償其損害，難認有悔改之心，依強制性交罪判刑3年4月。可上訴。

謝男與女方是一起練舞之朋友，他在今年4月11日晚間11點多透過社群軟體約她隔天一同練舞，12日晚間6點多，2人到舞蹈教室內開始練舞，謝竟趁兩人練舞休息期間，她坐在教室地上觀看手機內舞蹈畫面之機會性侵。

謝男從女方後方徒手環抱住她腰部，無視她以口頭表示「不要」，及以手推拒、掙扎之反抗舉止，憑藉其身形、體力均明顯可壓制她之體型優勢，抱著她躺至地板上加以性侵。

謝男則辯稱，當天確實和女方單獨在練舞室練舞，是因舞蹈動作有肢體接觸，但沒有對她進行猥褻。

法官勘驗案發時影像，認定兩人練習時的舞姿，謝男並沒有機會碰到女方的胸部，根據女方送驗上衣，在前胸處檢驗出大量謝男DNA生物跡證，法官認為如果只是短暫碰觸，不可能留下數量如此多的生物跡證。

法官根據女方男友證詞，發現少女透過男友向經紀人反映謝男做出有發生讓女友害怕的事情，經紀人還當場嚴厲反駁，另謝男早已將女方可能控訴受到性侵害狀況事前告知經紀人，並要求經紀人代為處理，因此不採信謝男說詞。

法官審酌，謝男犯後始終否認犯行，未向女方表示歉意且未達成和解，依強制性交罪判處3年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。