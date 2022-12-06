民進黨在九合一大選大敗，近日一份敗選檢討聲明也曝了光，據總統府發言人張淳函轉述，檢討會議初步就「執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔」、「執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗」等四重點面向聚焦討論；然而，資深媒體人陳鳳馨指出，民進黨根本沒有回應民眾的不滿情緒，她更直言，現在民進黨所說的話，與1997年大敗之後的國民黨很像。

陳鳳馨昨（5）日在政論節目《少康戰情室》表示，她在大選結束之後看了《民報》所做的，民眾認為民進黨敗選原因的民調，第一名是腐化、第二名是黑金，且兩者比例都超過六成。

陳鳳馨認為，現在外界應該要看，民進黨有沒有回應人民在對這兩件事的看法。她提到，蔡英文在選後有兩次主要的談話，「雖然不是自己主要講，都是在會議結束之後透露出來的」，但一次稱人民不想看到民進黨獨大，一次稱要謙卑、減少對抗，根本沒有回應人民對「腐化」和「黑金」兩件事的不滿情緒。

陳鳳馨透露，她將近日的民進黨與1997年縣市長選舉大敗後的國民黨作對比，發現民進黨說的話，當年國民黨員與高層都說過，如當初藍營稱「民眾就是覺得對國民黨很生氣，想教訓一下，沒想到教訓過頭」，與蔡英文所說的「人民不想看到民進黨獨大」就很像，「但當時國民黨就是沒有去回應人民對黑金的不滿，所以2000年時就政黨輪替掉了」。

陳鳳馨直言，現在對於民進黨是一個關鍵時刻，但考慮派系平衡的換人，絕對喚不得民心，「因為派系的這種交換，會把派系所有利益先考慮進去，反而更髒、更汙穢！」