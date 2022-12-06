耕興(6146)11月合併營收為4億元，年增14.29％；累計前11月合併營收為46.35億元，年增18.58％。耕興表示，繼2020年取得全世界首張FCC（美國聯邦通訊委員會）Wi-Fi 6E的模組證書後，此次再度與網通晶片大廠博通（Broadcom）攜手合作在最新Wi-Fi 7 BCM 4398晶片的終端產品上取得全世界第一張FCC Wi-Fi 7證書。這類案件須執行FCC PAG（Pre-Approval Guidance）流程，用以建立新的檢測規範與法規最終成為FCC官方指導範本；這個PAG在後續Wi-Fi 7的終端產品認證測試上，助攻耕興取得接單的優勢。

耕興指出，5G晶片大廠高通最新發表的Snapdragon 8 Gen 2及聯發科(2454)的天璣9200都具備最新毫米波(mmWave)+Wi-Fi 7的規格。耕興自10~11月份開始已接獲來自中、美、台相關規格的機種測試，預計今年底及明年1、2月會陸續完工。明年開始，不單是個人應用終端如智慧型手機、筆電等將會陸續搭載Wi-Fi 7的高階晶片，高階網通路由器也開始進入Wi-Fi 7規格的配置，相關檢測訂單有望持續放量。