媒體人周玉蔻5日在臉書表示「發錢啦！農暦年前全民收紅包！10000元（十倍券）！」引發各界熱議。周隨後又發文稱「這是呼籲、建言，不是政策定案啦！希望行政院不要睡覺、閣員不要太學者啦」，不到2小時又發文喊「如果那些蛋頭官員還在裝清高，發動遊行去行政院扔雞蛋！再說一次，『發錢過年冬』！」對此，網友直呼「又來了」，對周的表現相當驚訝。

周玉蔻5日上午9時43分在臉書發文表示：「發錢啦！農暦年前全民收紅包！10000元（十倍券）！」當日中午11時27分再度發文，稱自己剛才的發文：「拜託！這是呼籲、建言，不是政策定案啦！希望行政院不要睡覺、閣員不要太學者啦！」

不僅如此，周玉蔻當日下午1時11分又第三度發文：「如果那些蛋頭官員還在裝清高，發動遊行去行政院扔雞蛋！再說一次，『發錢過年冬』！今年政府超收稅金2/3千億左右，剛剛好夠全民紅包各10000元的錢！舉債也該發！少扯財政纪律那些不知民間疾苦的鬼話！」

周玉蔻一連串發言引發熱烈討論，網友湧入臉書各大相關新聞連結留言：「又來了！」「怎麼又是妳！又來了！」「就是讓蔻蔻出來坦的，這樣政府就真的不用發了」、「債留子孫嗎」、「為何很多事都只有她知道？她成政府發言人了？」「原來行政院發言人變成她了」、「應該是由政府宣布，怎麼由名嘴爆料宣布呢？」「這個女人到底是在幫民進黨還是國民黨」。