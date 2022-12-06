南韓經紀公司Hook娛樂高層爆出貪污醜聞後，11月遭警方扣押搜索，隨後又爆出私吞旗下歌手李昇基18年來的音源收益，加上公司代表放話「賭上名聲弄死你」的錄音被韓媒曝光，掀起軒然大波。而曾獲奧斯卡金像獎女配角獎的尹汝貞也傳出約滿出走的消息，5日經紀公司證實此一消息，並強調未來也會支持尹汝貞。

Hook娛樂昨(5日)發布聲明表示：「與從2017年3月開始合作的尹汝貞結束合約，未來也會繼續應援尹汝貞以優秀的作品和大家見面」，證實尹汝貞的離巢消息。合作期間，尹汝貞曾出演人氣綜藝《尹食堂》、劇集《柏青哥》，2020年更以美國電影《夢想之地》獲得奧斯卡金像獎，以及英國電影學院獎，成為韓國影史上的第一人。

然而，李昇基事件爆發後，Hook娛樂的過往惡行陸續被網友起底，有人就挖出尹汝貞上節目時曾透露，「身上服裝都是自掏腰包付的」，直言沒人願意提供贊助，當時她還無奈自嘲：「因為如果是老人穿的話，消費者會覺得『我老成這樣』就不買了」。而由於尹汝貞已有56年演藝圈資歷，網友都感到相當不可思議，直呼「公司是不是吞掉錢了」、「公司連安排個治裝費都有問題？」、「做人真是吝嗇。」