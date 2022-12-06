新竹一名大學生阿偉（化名）得知同學小凱（化名）家境富有，竟與友人計畫對其「仙人跳」，找來傳播妹誘拐小凱發生性行為，完事後請友人裝成經紀公司恫嚇「我的小姐你也敢睡」，並恐嚇要他拿出300萬來處理，小凱與父親事後察覺有異並未付款，前往警局提告；過程中，小凱不但因此事輟學，就連母親也因操勞罹癌，憤而向阿偉等人求償300萬元，法官判眾人應連帶賠償80萬元，可上訴。

據判決書指出，阿偉與小凱為大學同學，阿偉知悉小凱頗有家資，與友人計畫對其「仙人跳」，於2020年12月9日晚間邀約小凱到KTV喝酒唱歌，並藉故未到場，指示傳播妹前往該包廂坐檯陪酒，並傳訊給傳播妹「讓他喜歡你」、「不要讓他太醉」等語。

在傳播妹獻殷勤、誘使下，小凱果於邀同其到旅店開房休息，傳播妹先自行服用不明安眠藥後，趁小凱外出購買物品，阿偉即傳訊指示「記得裝無意識」、「起來大哭大鬧，打給XX」等語，待與小凱發生性行為後，假裝係無意識下遭性侵，撥打友人電話請求協助，友人率眾抵達旅社後，對小凱恫嚇「為什麼把我小姐帶來這邊睡？」、「現在要怎麼處理」、「我的小姐你也敢睡」，並假意要求傳播妹去驗傷提告，恫嚇「你要跟人家和解，不可能光道歉就了事，你先聯繫家人出來花錢和解」，要求小凱支付和解金，而阿偉亦勸其賠錢了事。

小凱事後因心生畏懼遂請求父親協助，相約見面談判時，眾人對小凱父子索賠300萬元，而阿偉即友人則假意居中協調，小凱雖心生畏懼但無法接受該條件，與父親討論後發覺有異而未付款，並前往警局提出恐嚇取財告訴；阿偉等人聽聞挨告後則向對方提出妨害性自主告訴，經檢警調查對話紀錄後，以不起訴確定。

小凱因受此陷害，不但學業中輟，每日惡夢連連，並委任辯護人及奔波於檢警間，復因連累母親因此罹癌而感到非常痛苦，憤而向眾人提告求償300萬。

法官審理後，依就共同犯恐嚇取財未遂罪、共同犯誣告罪，判處阿偉及友人有期徒刑10月、4月，有期徒刑11月、4月；而民事部分，判阿偉等人應連帶賠償80萬元，可上訴。