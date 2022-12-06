花蓮溪出海口昨天晚間發生2位民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗卻遭大浪捲走落海意外，海巡署與花蓮縣消防局獲報後，立即派員前往搜索，深夜時救起其中1名民眾，經送醫後仍不治，另外一名年約51歲的男子，仍未尋獲，海巡人員派遣艦艇漏夜在海面搜尋，清晨也續派兵力在岸找尋，目前仍無所獲。

根據調查，5日晚上19時36分，海巡署第九巡防區指揮部接獲民眾撥打海巡服務專線118報案，稱有2民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗時遭浪拍打落海，請求協尋，獲報後第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、花蓮空勤總隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、七星潭安檢所、鹽寮安檢所及第二(沙東)機動巡邏站人員趕赴失蹤海域搜尋，截至目前1民眾已救起送醫，仍有1民眾失蹤未尋獲，海巡人員持續搜尋中。

花蓮2位民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗卻遭大浪拍打落海，其中1人已被救起，另外一名年約51歲的男子，仍未尋獲，海巡人員目前正持續找尋。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

海巡署第九巡防區指揮部表示，5日晚上19時36分許，落海民眾於花蓮溪口北岸沿著出海口捕撈鰻苗，經報案人表示，發現時其中1名已救起送醫，另1名已遭浪捲走在海上漂流行行蹤不明，隨即報案請求協處，經瞭解失蹤民眾為男性年約51歲，身著藍色青蛙裝及藍色雨衣，仍未尋獲失蹤民眾，現場搜尋共派遣1艇、1架、7車18人，持續由海巡、消防、救難單位等人員搜救中。

花蓮溪口2民眾深夜捕鰻苗失，海巡署派員徹夜搜尋,，1人救起後不治，1人仍失蹤。(海巡署提供)

第一二岸巡隊在此呼籲，近期因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，花蓮東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，為維護民眾安全，呼籲民眾於海象不佳期間避免自行下海戲水及捕撈各項海中動植物，以免發生不幸意外；另民眾於岸際發生任何急難事故，隨時都可撥打「118海巡服務電話」，本署將立即提供各項協助。