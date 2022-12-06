電競直播主「Molly」翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市東區議員，以黑馬之姿闖進嘉義市議會，常在instagram分享日常的她，近來一篇限動卻無預警被消失，原因竟是違反「成人性誘惑守則」。

田慎節昨(5日)在IG限動PO出截圖，只見被官方通知「我們已移除你的限時動態」，原因是「此內容違反我們的《社群守則》對成人性誘惑的規定」，接著附上滿臉問號的動態圖，對此感到相當納悶，根據《三立新聞網》報導，她表示限動會被消失，是因為PO出支持者私訊她加油的截圖，沒想到下一句話就是「我朋友想問能不能和你啪啪啪」，原只是感到困惑發布此限動，未料卻無預警被消失。

田慎節限動違反《社群守則》對成人性誘惑的規定遭刪除。(olamolly76 IG)

田慎節當選後並未安排謝票行程，反倒是錄製影片發表當選感言，除了感謝選民們支持，也強調背負眾人期待和厚愛，未來會繼續努力，不會辜負所有人期望，影片中只見她穿著白色低胸上衣，露出深邃事業線，接著搞笑表示：「如果等等在新聞上看到打碼的我，衣服原本是長這樣的」，讓網友直呼：「成功掌握流量密碼」。

田慎節日前在臉書PO文：「議會今天問我議員通訊錄要放什麼大頭照，大家覺得我選這張怎麼樣」，只見背景正是南投縣政府警察局草屯分局，直接挑戰當時敏感地點，直率性格讓所有人大讚不已。