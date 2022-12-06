現觀科技(6906)送件申請登錄興櫃一般板。

現觀科技成立於108年9月，主要業務為資訊軟體服務，董事長及總經理為邱大剛，目前股本為3.05億元，111年合併營收為1.71億元，稅後盈餘為8181萬元，每股盈餘為2.89元。

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