九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文當晚辭去黨主席一職。臉書粉專「工程師看政治」表示，這次選舉民進黨其實「似敗非敗」，因為民進黨及蔡英文如此執政，卻還有4成得票率，蔡個人也還有5成支持度，可見其選民結構仍穩固，政壇仍滿是投機份子與騙子，國民黨也面臨人才荒，「未來10年，命運絕不容樂觀。」

「工程師看政治」4日發文表示，號稱「辣台妹」的蔡英文，在總統任內創下許多大紀錄，像是靠炒作香港一年贏了選舉、讓兩岸走回冰封／冷戰、「癱著看」飛彈飛越台北還叫民眾不要抬頭。

另外，該粉專提到，蔡英文為了意識型態與高端疫苗，被質疑在疫情初期就阻擋BNT疫苗進來，一直到疫情爆發、死了幾百人都不改其志，任地方政、府民眾如何呼喊都無動於衷，非要等到民間善心單位發難才肯放行疫苗，這一拖一拉，最早死亡的那一千人，不知有多少該算在她頭上。

該粉專指出，上述還只是人命的部分，若再加上經濟破壞、政府政策與文官體制的全面崩壞，要說蔡英文的傷害遠遠高過前總統李登輝、陳水扁千百倍也不誇張，但民眾似乎毫無知覺，洪仲丘事件能讓凱道塞滿人、舉國哀悼，反送中可以讓台灣輿情洶洶，但明目張膽阻擋疫苗、護航高端的蔡英文，仍能有過半支持度，民眾認知歪斜，風向高度可控，誠可謂「拿你的錢，洗你的腦，騙你的權，還要你的命」。

對此，該粉專認為，柬埔寨只是低級詐騙，「抗中保台」才是最高級別的政治詐欺，這次全國地方選舉，民進黨仍有4成得票率，蔡英文更還有5成支持度，選民結構僵固。在該粉專看來，政壇依舊滿是投機份子與騙子，台灣的兩岸政策若不改變，仍要當美國棋子，甚至當棄子，未來10年，命運絕不容樂觀。