【政新鮮】鄭文燦、蔡適應學位都被撤 賀德芬揭內幕：10年前就腐爛到這樣

民進黨政治人物近日集體捲入「論文門」爭議，新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦學位接連遭撤銷，且兩人的指導教授都是國安局長陳明通，胸腔科醫師蘇一峰就質疑，台大明明有規定，論文延後公開至多以5年為上限，為何陳的學生可以超過？

林智堅、鄭文燦的碩士論文遭台大認定涉嫌抄襲，兩人學位均被撤銷，而擔任他們指導教授的陳明通，「桃李滿天下」的過往紀錄也被挖出，被發現自1995年起已指導173名碩博士，其中不乏更多政界人士，但在這173人中，僅有5人開放電子全文供下載，引起討論。

其實根據「台大學位論文延後公開作業說明」，第1點就明訂，涉及機密、專利事項或依法不得提供者，經指導教授與系所主管認定後，學位論文得以延後公開，但須訂定合理期限，至多為5年。

蘇一峰昨（5）日就在臉書貼出相關規定的截圖，質疑陳明通指導的這些論文，大多是分析國家社會的內容，應該沒有專利的問題，怒批「明明大學規定的不公開上限就是五年，為什麼阿通師的學生就可以超過五年？教育部不用介入嗎？」

針對各界對於陳明通的批判，行政院長蘇貞昌日前表示，學術問題交由學術機關處理，每個人也會就自己的情勢有所判斷，他都予以尊重；台北市長柯文哲則以台大教授的立場進行評論，強調這麼多學生抄襲，一定是老師出了問題，直言台大的同儕審查系統失靈，是高等教育危機。