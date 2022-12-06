51歲的郎永淳曾經是央視《新聞30分》的主持人，接連主持了《新聞出鏡間》、《朝聞天下》、《法治在線》等欄目，儒雅穩重的主持風格，和溫厚的嗓音，讓他深受觀眾喜愛。豈料，他因為妻子罹癌，需要大量的時間與金錢治病，放棄前途大好的主播事業，轉而投入經商，又遭逢酒駕而入獄，如今現狀曝光。

郎永淳成長原本是南京中醫藥大學的一名高材生，畢業那天突然下定決心改變專業，考入了北京廣播學院播音系，讀了新聞學專業。畢業之後，郎永淳進入央視，開始主持《新聞30分》節目，並且開始走紅。在感情生活方面，他在北京廣播學院認識了吳萍，兩人感情深厚，最後共結連理，育有一子，此時的郎永淳事業婚姻兩得意，直到愛妻吳萍罹患乳腺癌。

在得知妻子患癌後，郎永淳積極地奔走，甚至遠赴美國尋求治療，但巨大的醫療開支讓郎永淳在短時間內欠下了60萬人民幣（約262萬新台幣）的債務。他只能離開央視，想辦法去各種籌錢治療。之後，他下海做生意，難免不了應酬，酒酣耳熱之際找了代駕，豈料計程車司機不小心與另外一名車主擦撞，倒楣的郎永淳成了醉駕入獄的替罪羔羊。

所幸的是，出獄後他努力經商還清債務，儼然成為了一名成功的商人，不僅考取了湖南大學的企業管理碩士學位，還在2016年伊始，加入互聯網行業，一口氣投了九個創投項目。或許是為了彌補自己的遺憾，郎永淳開了一檔主持節目，跟形形色色的嘉賓們暢所欲言，觀眾很高興又看到熟悉的郎永淳回來了。

如今，直播帶貨興起，郎永淳果斷的加入戰場，成為一名直播主持人，有人說郎永淳變了，從一個溫文儒雅的書生，必成一個充滿銅臭的商人，但也有人看到他對妻子的真情，面對高昂的治療費用，他辭去了自己熱愛的工作，投身商海，只為了救活妻子。知名主持人歐陽夏丹曾評價他：「他業務極佳，合作無礙，還是個情感深沉的好丈夫和好父親。」郎永淳的作為令人佩服。