周一美股收黑，台股今（6日）以14955.29點開出，下跌近50點，隨後跌幅擴大至近百點，權值股台積電挫低2元，觸及487元，聯發科小漲3元，觸及742元。

台股昨（5日）漲10.06點，收在14980.74點，成交值為2406.81億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超11.94億。自營商賣超20.05億，投信買超24.16億，外資及陸資買超7.83億。

美國最新數據顯示經濟表現仍佳，市場擔憂可能進一步推高通膨，甚至讓美國聯準會維持鷹派升息態度，使得美股四大指數皆墨。

道瓊大跌482.78點（或1.40%）至33947.10點，那斯達克指數挫低221.56點（或1.93%）至11239.94點，標普500指數下跌72.86點（或1.79%）至3998.84點，費城半導體挫低33.19點（或1.20%）至2738.05點。