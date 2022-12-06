英國哈利王子與梅根的紀錄片即將在8日首播，串流影音平台網飛（Netflix）昨（5）日公開第2彈預告片，哈利在片中尖銳指出家族有「階級之分」，有人在洩漏消息、有人在編造故事，是一場「骯髒遊戲」，他更直指「嫁進這個機構的女性承受痛苦與折磨」。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，網飛昨日釋出哈利與梅根的新紀錄片「哈利與梅根」（Harry & Meghan）的第2彈預告片，這段預告片長約1分鐘，內容比上周公開的第1彈預告片更辛辣且更戲劇性。

Harry & Meghan. A Netflix Global Event.

Volume I: December 8

Volume II: December 15 pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) December 5, 2022

畫面以正在車上的哈利及梅根開場，哈利說：「現在回頭看真的很難：『到底發生了什麼事？』」

影片接著回到哈利與梅根公開戀情的時刻，旁白說：「你們聽見了嗎？這是全世界都心碎的聲音」，形容梅根成為了「王室搖滾明星」，英國民眾夾道歡迎，高呼「梅根，我們愛妳」。不過畫面一轉，哈利說：「一切都變了。」

影片轉到王室成員齊聚白金漢宮陽台、媒體拍攝的畫面，哈利說「這個家族有階級之分」，「有人在洩漏，也有人在製造故事。」畫面帶到梅根哭喪著臉，一名記者評論有一場「針對梅根的戰爭」，打擊社群媒體假消息的美國科技公司「Bot Sentinel」創辦人布茲（Christopher Bouzy）在影片中表示，「是關於仇恨、關於種族」，畫面又帶到哈利，他說「是一場骯髒遊戲」。

哈利接著說，「嫁進這個機構的女性承受的痛苦與折磨」，這時候畫面呈現大批媒體守候、跟拍已故黛安娜王妃（Princess Diana）及凱特，梅根接著表示，「我意識到，他們不會保護你」，她一頭亂髮、狼狽地坐在沙發上哭泣，哈利接續說：「我嚇壞了，我不想要歷史重演。」

預告片尾聲以哈利的2段話作結，他說：「沒有人知道全部真相，我們知道全部真相。」

「哈利與梅根」（Harry & Meghan）紀錄片第1彈預告片公開許多夫妻倆的親密照。

根據網飛官網介紹，「哈利與梅根」紀錄片一共有6集，將分為上、下2部播映，第一部於8日首播，一次公開3集，第二部於15日播出，同樣有3集。紀錄片探究這對夫妻的關係，從相愛到後續面臨的爭議及挑戰，迫使夫妻倆退到王室幕後。紀錄片訪問了過去從未公開談及哈利與梅根的家人及朋友，另外也訪問了歷史學者及記者，剖析媒體對哈梅與王室關係的影響。