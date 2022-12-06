一名電影美術指導阿新（化名）為了製作印有清涼照片的電影美術道具，遂請女助理擔任模特兒並穿著泳衣，而女助理遲遲無法進入煽情狀態，阿新竟以「入戲」為由，強吻與指侵女助理。桃園地院審結，依強制性交罪，判阿新4年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，男子阿新為電影美術指導，女子小花（化名）則為其助理，因電影團隊需製作類似印有清涼照片之檳榔盒的美術道具，為了節省經費，經商討後由小花擔任清涼照片的模特兒。

2019年間眾人在工作室拍攝，小花穿上布料單薄的泳衣擺動姿勢，但阿新認為小花遲遲無法進入照片所需的煽情狀態，遂以讓對方入戲為由，無預警親吻小花並以手侵犯對方下體，全案經由桃園地檢署偵結起訴。

阿新接受偵訊時，否認做出強制性交的行為，稱當天拍攝需要醞釀情緒，小花的表演狀態必須接近AV女優，他為了使小花情緒到位才親吻對方，接著小花主動與他舌吻，還坐在他身上，以性器摩擦他，拍攝過程2人也有說有笑，事後卻遭指控性侵，實在相當質疑小花的說法。

桃園地院審理時，法官發現庭審過程中，小花每每提及案發經過就會哭泣與哽咽，無法平穩陳述的反應，均可顯見其於案發後心理受創，不然不會事隔3年仍有哭泣反應；綜合小花證述、其他證人證詞、小花遭侵害後向外尋求協助以及小花出庭作證的情緒反應等情狀，認定阿新的確犯案，依犯強制性交罪，處其有期徒刑4年2月。可上訴。