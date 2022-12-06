美女主播古彩彥經常在臉書上與粉絲分享生活及工作日常，昨（5）日她突然在臉書上自爆曾新聞播到一半扣子爆開，及險些走光的意外，另外她也表示，近日播新聞前服裝又出意外，差點引發誤會，所幸被化妝室發現，才沒引起不必要的尷尬。

古彩彥昨（5）日在臉書發文寫下：「曾經遇到播報到一半，扣子突然繃開，腰帶斷了，或差點曝光，這次還好在上播前先處理，不然就尷尬了」而她留言區中貼出影片進一步解釋情況，當時換好裝得她突然被化妝師叫住，說需要「處理一下」，原本未察覺異樣的她，在經化妝師處理後才驚覺，由於外套較薄，衣服上的假鑽又剛好在較尷尬的位置上，因此化妝師幫她用透氣膠帶黏住，避免上播後引發不必要的誤會，讓古彩彥直呼「原來穿衣服還有這樣子的學問」。

貼文一出，引來網友留言稱讚「我覺得你的團隊很細膩！也是想避免不必要的話題或聯想，各行各業都有他的專業領域讓我對每一個行業的專業人士豎起大拇指」、「前置作業做得很嚴謹不會有問題的」、「專業，整體設計師」也直呼「真的好險喔」。

事實上，除服裝外主播還會遇到許多令人尷尬的瞬間，曾經有名主播在播報時，有隻蚊子意外飛進她的嘴裡，但由於仍在錄影，所以她仍等到將新聞播完後，才到後台將蚊子吐出來，讓觀眾直呼超敬業。