竹北生醫園區創心醫電公司日前捐贈10台總值約300萬元的「12導程心電圖機」給新竹縣、市消防局、衛生局及學校，爭取黃金關鍵時刻，搶救急性心肌梗塞的病人。為了使民眾更加了解心電圖機的使用方式，現場也請來消防局救護隊員實際操作示範，不過，消防隊員精壯的身材讓不少女網友嗨翻，意外引發熱議。

竹北生醫園區創心醫電公司董事賴昆賢（右二）經縣議員邱振瑋（右三）引薦，捐贈10台總值約300萬元的「12導程心電圖機」給新竹縣市。（羅浚濱攝）

網紅「旁白鴿」昨（5）日在臉書粉專分享社團法人中華緊急救護技術員協會示範如何使用心電圖機的畫面，內文提及該心電圖機可以馬上將心電圖傳給醫師群組判讀，搶黃金急救時間；圖片中2名技術員將電極夾夾在擔任受試者的四肢上，不過眾人的注意力似乎都在擔架上的半裸受試男子上，只見他精壯的胸肌和粗壯的手臂屬實讓人難以忽視。

貼文曝光後引發熱議，不少女網友驚呼「這胸肌真的100分！」、「眾姐妹們很願意趴上去聽看看心跳的慌不慌！」、「心電圖只需要貼上半身嗎？」、「觸電的那種感覺，已慢慢出現」、「認真一下好了，那是十二導程心電圖的肢體導程，一般是四支大夾子夾在四肢（好像更興奮）」、「天氣又要熱起來了」、「救人要緊，等我來！」。

新竹縣政府消防局曝光猛男正面照。(翻攝臉書旁白鴿)

而貼文也意外釣出新竹縣政府消防局留言，除了透露示範者是新竹縣消防局2022年形象月曆11月主角外，還支援了一張正面照，「2023年月曆抽獎中，歡迎來參加！」。