大陸《證券時報》6日報導，隨著疫情防控措施進一步調整優化，大陸多地電影院陸續恢復營業。全大陸影院營業率在一度跌破40％後，近期開始顯著回升。12月大陸各影院最關注的就是《阿凡達：水之道》的上映。目前距離該片在大陸國內上映僅有11天，影片在貓眼平台的「想看」人數已攀升至120萬人，遠遠超出大陸國產科幻電影《流浪地球2》

貓眼、燈塔平台數據顯示， 12月4日，大陸全國實現電影票房2833萬元（人民幣，下同），當天全大陸共有營業影院5822家，影院營業率已逐步回升至約47％。

大陸全國影院營業率10月份以來震盪走低，11月29日，跌至4520家營業率僅36％，創下今年新低。

近一周來，隨著各地疫情防控措施的調整，部分城市也將影院列入恢復營業場所名單，大陸全國影院營業率正顯著回升。

分省市來看，目前共有7個省分影院營業率超過70％，包括廣東、海南、浙江、江蘇、安徽、上海、貴州。其中，浙江影院營業率最高，達到82％，共有營業影院671家。

近期，廣州、鄭州、瀋陽等多個城市已發布公告，有序恢復經營活動，電影院也將在落實各項疫情防控措施的基礎上，有序開放。

如廣州市部分影院於12月1日恢復開放。按照要求，影院需嚴格實行掃場所碼、測量體溫、查驗健康碼等防疫措施。並落實從業人員健康管理制度，做好員工健康監測，每天對經營場所進行徹底消毒並保持空氣流通。貓眼專業版數據顯示，截至12月3日，廣州已有180家影院營業，恢復至10月下旬水準。

鄭州11月29日起解除流動性管理，電影院、圖書館、體育館、餐飲等場所有序開放，並嚴格落實錯峰、限流。但一周內，KTV、遊戲廳、洗浴足浴等暫不開放。截至12月4日，鄭州共有42家影院恢復營業。

部分城市影院雖然已經恢復開放，但當地提出了限流要求。如瀋陽市自12月1日0時起至12月5日24時調整市內九區疫情防控措施。其中提到，有序恢復經營活動，室內景區、影劇院等開放場所要查驗48小時內核酸證明，減少人員聚集，並嚴格落實限流50％的要求。

還有部分城市雖然對防控措施進行了調整優化，但影院等密閉場所仍暫緩開放。如12月4日，重慶市對高風險區外的低風險區、中心城區常態化防控區，減少聚集、有序流動，但棋牌室、影劇院、室內游泳館、網吧、劇本殺等密閉場所繼續暫停營業，堂食暫緩開放。

貓眼專業版資訊顯示，目前重慶市共有17家影院營業，主要分布在綦江、江津、榮昌、雲陽等地。

成都市多區12月2日發出通知，有序恢復生產生活秩序，但密室逃脫、劇本殺、電玩城、影院劇場、網吧、室內體育場館等空間密閉娛樂文體場所暫停營業。數據顯示，12月4日，成都市營業的影院增加了68家，營業率回升至65.73％。