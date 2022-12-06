台積電美國廠快要完工，預計能順利在2024年開始量產，但美媒卻披露，台積電向美反映成本高、人力短缺等設廠過程中遇到的6項問題，此事也吻合台積電創辦人張忠謀先前所說，在美國生產晶片不易，成本會比台灣高出50%的提醒。

華爾街日報指出，美國商務部針對晶片補貼計畫徵詢意見，台積電回覆時列出6項預料之外的狀況，包括成本高、缺乏人力及聯邦法規要求等問題，這些狀況讓台積電設廠的成本被迫提高。

報導提到，即使台積電向美反映設廠所遇到的問題，但公司仍在華府全力支持下完成設廠計畫。值得一提的是，台積電目前面臨的問題，張忠謀先前就曾公開提醒過了。

今年4月張忠謀出席美國智庫布魯金斯學會活動時談到此議題，張忠謀指出，台積電奧勒岡廠已經營運25年，深知在美生產的成本有多高，在美生產的成本比台灣高出50%，因此當時奧勒岡廠雖有獲利，但利潤比不上台灣的產品。

台積電為了解決眼下所遇到的困難，不僅直接從台灣運送晶片生產設備至美國外，還必須大舉招兵買馬，在美國積極招募外，還得透過高薪、福利等誘惑吸引台灣工程師赴美支援。

此外，報導也寫道，對台積電而言，在美中關係緊繃時期赴美設廠，加深與美方及美國客戶的關係符合政治考量，也有利大客戶蘋果及輝達開發新產品。

至於張忠謀先前曾爆料當第一期晶圓廠完工後，計畫將3奈米製程部分產能移往美國，台積電則回應，第二期廠房的建築已經開始動工，但尚未確定相關規劃。