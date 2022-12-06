中華電(2412)「2022 5G創新應用大賽」，祭出總獎金150萬元，共吸引183組學生及企業團隊、超過700位人次報名參賽，作品領域以智慧巡檢、智慧製造、智慧交通及智慧影音串流應用為大宗，本屆冠軍由博遠智能科技「5G行動AI領航隊」團隊所設計開發的「行動AI巡防系統」奪得。中華電盼藉由賽事激發團隊發展更多5G創新應用，也希望將此創意與實踐性導入各領域，為台灣5G產業注入源源不斷的創新活水。

本屆冠軍由博遠智能科技「5G行動AI領航隊」團隊所設計開發的「行動AI巡防系統」奪得，該團隊也獲得智慧特別獎特優獎，同時拿到雙料獎項，共獲得新台幣40萬元獎金，為本屆賽事的最大贏家。此作品特色在建構一個全國性AI行動聯防的服務平台，系統中不僅具備最先進AI邊緣運算專利技術，還結合了擴增實境AR應用，如影像直播、SoS緊急應變等，利用5G高速率及低延遲的特性，將行動AI巡防即時應變功能發揮到最大。團隊目前已與多縣市警察局合作，提升執勤效能與安全，發揮協力合作綜效。

中華電董事長謝繼茂表示，隨著臺灣近年來科技發展，產業對人才的需求也急速成長，中華電信自5G上市以來，透過產官學各界一起合作於5G各垂直應用領域，也藉由競賽方式，強化人才實務能力及累積創新研發經驗。今年的團隊不僅展現了優質的技術與創新能量，也證明台灣人才的科技軟實力，希望未來可以將作品應用實際落地，讓更多民眾看到5G創新的應用與服務，創造更美好的數位生活體驗。

入圍本次決賽的學生團隊，也有許多創新應用的亮眼作品。最佳潛力獎「天堂路」的整合農業自主服務系統，該團隊成員來自雲林，因農業高齡化問題以及人才外流，想要藉由5G科技輔助農業，將傳統農業轉型為智慧農業。此作品將農務資訊數位化，藉由感測器系統獲取土壤健康狀況，並以影像處理技術辨識病蟲害，供高功率雷射系統精準除害蟲，減少人力成本投入，達到優化果樹栽種流程的目的；智慧特別獎佳作「恩庫斯特.艾希」已參與多屆中華電賽事，本次作品以整合5G的智能居家照護系統為主，不僅運用中華電自主研發AR企業應用平台「AR Pro 情境編輯」服務，更進一步與高雄某醫學中心合作，開發出可應用於帕金森氏症患者的居家健康檢測，提供醫生長時間、無隱私疑慮且客觀的數據，進一步協助診斷和精準調整病患的藥劑量。