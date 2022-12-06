81歲資深藝人林松義近年常傳身體欠安，不僅多年來受帕金森氏症所苦，還因為年老沒工作，無力支付醫藥費，忍痛賣掉4間房子，深陷憂鬱症。最近男星高立表示私下和林松義是忘年之交，有回兩人一起到九寨溝商演加旅遊，回程時林松義突然整張臉發白，頻頻呼喊高立的名字，透露吸不到空氣，讓高立隨即拿出林松義隨身準備的藥物，救了對方一命。

林松義早年被封為「秀場天王」，但近年他不僅健康出狀況，外型也變得衰老，甚至左眼眼皮不受控的垮下來，影響視力，4月媒體報導，林松義臉部肌肉攤化的原因跟中風無關，而是因為年輕時動了整形手術，曾拉過眼睛部位的皮，未料年紀變大後仍無法阻止地心引力的影響，才導致眼皮垮掉，但他來已到醫院動手術，外貌逐漸變回正常。

除此之外，林松義近年都在對抗受帕金森氏症，心臟還裝了支架，過去傳出不慎跌倒，導致身體情況更差，上月林松義出席2022「愛抵家」弱勢長者公益居家服務企業天使贊助記者會，台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示，林松義為了回到職場，正在努力訓練舌頭，就是為了避免說話能力退化。

林松義更在協會的幫助下也裝了助聽器，希望有朝一日能夠復出，而據《三立新聞網》報導，高立透露2009年曾和林松義飛到九寨溝工作，共待了3天2夜，第一天眾人還很高興去踏青，第二天林松義便說身體不適，決定待在半山腰等他們，第三天在機場準備回台時，林松義突然吸不到空氣，整張連相當蒼白，高立便拿出林松義先前提醒的藥放在他舌下，又找當地醫護人員救援，吸了氧氣後才恢復，高立坦言現在想到當時情境還是會怕，「如果林松義掛在當地，我就完蛋了。」