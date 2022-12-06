美國財經媒體CNBC引述2名與印度政府關係密切的知情人士說法報導，印度正在研究各種選項，要讓蘋果公司（Apple Inc）的部分iPad生產從中國轉移到印度。

根據CNBC報導，蘋果公司正在與印度官員持續討論此事。蘋果公司並未立即回應路透社的置評請求。

蘋果公司今年稍早宣布已開始在印度南部組裝旗艦產品iPhone 14。這家科技巨擘過去幾年來一直在印度生產舊款iPhone。

蘋果公司雄心勃勃，希望將更多供應鏈從中國轉移出去；此前，由於北京當局嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，中國各地過去2週爆發抗議行動。

蘋果11月初警告，iPhone出貨會因中國封城而有所延遲，分析人士一直在下修蘋果對於關鍵假期季度的估算。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）週末報導，蘋果正積極尋求將生產從中國轉移至亞洲其他國家，包括印度和越南。

不過，消息人士警告，在打造如iPad這類具高度複雜性的設備方面若缺乏高技能人才和具備專業知識的個人，可能會拖慢在印度的這些計畫。

鑑於印度和中國之間的緊張關係，外交政策背景也幫不上忙；近年來，印中兩國因領土爭議對峙，導致印中邊境軍事部署升級。