台灣交通亂象一直為人詬病，一名網友表示，在路上常看到駕駛人插隊、鬼切等各種違規，好奇問「為什麼台灣人開車愛插隊？」貼文意外釣出在荷蘭的台灣網友回應，指這和駕駛教育有關，在荷蘭考駕照非常嚴格且要求「禮讓」，同事考4次才取得駕照，建議台灣檢討考照制度、整頓駕訓班，才能改變開車風氣。

原PO近日於PTT車版指出，台灣人自詡有禮貌、有秩序，可是路上隨處可見駕駛插隊、鑽車縫等，甚至開到機車道超車，各種鬼切天天上演，他質疑「難道是因為在車內，看不到清楚駕駛的臉，所以露出本性嗎？為什麼台灣人開車愛插隊？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「這才是台灣人真實的樣子啊」、「跟匿名網站一樣，看不到本人就露出本性」、「真的就人民素質問題」、「所以隔熱紙才貼超黑啊」、「檢舉啊！多吃罰單就乖了」。

貼文也意外釣出在荷蘭的台灣網友回文，他說在荷蘭要考取駕照很困難，同事考4次才通過，因為荷蘭的考照訓練，把「禮讓」當作基本要求，第一是當兩個車道匯入一個車道時，左側車通過，接著換右側車通過，一左一右輪流，沒有人會搶道；第二是只要前車打方向燈，後車一定會禮讓，但在台灣打方向燈變換車道，常發生後車加速超的情況；第三是駕駛和用路人眼神交會，駕駛人必須用眼神示意行人或用手勢告知對方能安心通過。

該名網友強調，在荷蘭沒有隔熱紙產業，依規定前擋風玻璃、駕駛座、副駕三片玻璃要保持透光，後座後三片玻璃可貼深黑隔熱紙，可在車輛出廠前選配完成。他表示，任何人經過荷蘭駕訓班訓練，都能建立良好開車習慣，但坦承他回台灣開車也被台灣人同化，「因為不被其他車禮讓，我開始想大家是不是把我當白痴？」他建議檢討考照制度、整頓駕訓班，台灣開車風氣應該會改變。