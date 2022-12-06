女人走入一段戀情或婚姻，最希望碰到負責任的男人，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，O型血獅子男、A型血金牛男、A型血巨蟹男一旦戀愛後，會認真經營感情，即使對方做了不可原諒的事，也絕不會輕易放下。

▍O型血的獅子男：

O型血的獅子座男人有責任感，不會輕易承諾，一旦承諾就不會背叛，如果和他們戀愛，他們會很認真和堅定，不會因為時間推移而改變，即使女方紅顏老去或感情轉淡，也不會改變初衷，否則他們無法坦然面對自己。

▍A型血的金牛男：

A型血的金牛男很固執，一旦戀愛，即使戀人做錯很多事，造成傷害，他們依舊會站在原地，不願離去，說他們癡情也好、頑固也好，總之金牛男對於愛情的執著讓人嘆為觀止。

▍A型血的巨蟹男：

A型血的巨蟹男傳統且保守，他們不善變，有著傳統的道德觀和價值觀，對待愛情認真、也很專一，對他們來說，有了愛才有一切，細水長流的感情，才是他們渴望和追求的，絕不會因為一時的誘惑而隨意破壞原有的平靜。