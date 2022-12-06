台中港酒店聖誕樹風格設計，以冷霧色調呈現高雅北歐風情。（台中港酒店提供）

歲末冷氣團來襲！長期挹注公益活動的台中港酒店，積極投入公益與企業社會責任。今年以「耶誕有禮‧幸福無比」為主題，攜手台灣兒童暨家庭扶助基金會北台中家扶中心，共同響應「點亮希望‧傳愛計畫」，透過「聖誕許願卡」讓需要幫助的孩童們許下願望，由台中港酒店扮演聖誕老公公角色，為需要的孩童達成願望。

台中港酒店指出，為呼應「耶誕有禮‧幸福無比」活動，今年聖誕樹風格設計以冷霧色調呈現高雅北歐風格，像極冬季雪花紛飛與唯美冷光灑落的樣子，樹上一顆顆閃閃動人的亮球，散發出著閃耀的光茫，與聖誕樹下祝福滿滿的禮物盒相輝映，象徵每一位貴賓與家扶中心孩童的願望即將實現。

台中港酒店說，透過「聖誕許願卡」，讓需要幫助的孩童們許下願望，除日常需求的文具背包，休閒用的羽球拍、藍芽音響及行動電源等，全方位照顧到每一位需要的孩童；期盼藉由此活動傳遞正面能量與溫暖，用愛點亮希望，攜手邁向幸福的2023年。

台中港酒店精彩活動不間斷，為增進與旅客的互動性與趣味性，自12／1至12／31日以「耶誕有禮-許願這裡」、「耶誕有禮-歡樂無比」、「耶誕有禮-優惠有你」主題推出系列活動；活動期間於粉絲專頁貼文，公開分享按讚並於留言處完成指定留言並標註三位好友，即可參加抽獎活動。

台中港酒店表示，12／24日平安夜當天下午3時，於飯店大廳熱鬧舉辦「耶誕有禮-市集開啟」，豐富精采在地特色市集活動；傍晚時分更有美妙「耶誕有禮-美聲來襲」報佳音。期間限定推出手做聖誕花圈DIY活動，誠摯邀請民眾蒞臨台中港酒店共度愉快佳節，創造難忘美好回憶！