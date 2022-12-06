周一美股主要指數全面大跌，最新公布的服務業數據意外強勁，投資人擔心聯準會可能繼續收緊政策直到將經濟推入衰退。在成長疑慮籠罩下，微軟、蘋果、亞馬遜、網飛等重量級科技股下跌，以及特斯拉中國廠傳將減產，股價應聲重挫，亦給美股帶來壓力。

特斯拉上海廠12月份的Model Y產量傳將較11月大砍20%以上，其股價下跌6.4%，成為那斯達克指數跌幅最大的成分股之一，並拖累這個以科技股為主的指數連續第2日收黑。

數據顯示美國服務業活動在11月意外回溫、就業力道反彈，進一步顯示儘管聯準會連續大幅升息，但美國的需求和經濟仍然強韌。

上周五發布的非農就業報告顯示11月美國的就業與薪資增長均超乎市場預期，使近期通膨降溫可望促使聯準會放緩升息步伐與強度的希望面臨挑戰。

目前投資人預期聯準會下周將縮小升息幅度至50個基點、使基準利率升至介於4.25%～4.50%的可能性為89%，並預期利率將在2023年5月到頂、達到4.984%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於12月13日、14日召開會議，在這個充滿動盪的一年，這將是美國央行最後一次的貨幣政策會議。

今年來為了抑制創下數十年高點的通膨，聯準會以前所未見的速度與強度提高基準利率，其激進的緊縮政策引發對美國經濟衰退的擔憂，摩根大通、花旗集團和貝萊德等大行都認為美國可能在2023 年陷入衰退。

本周市場將密切關注的經濟數據尚有申請失業給付人數、生產者價格指數（PPI），以及密西根大學發布的消費者信心調查，這些數據料將提供更多有關美國經濟體質的線索。

★主要指數

道瓊指數跌482.78點或1.40%，收33,947.10點。

那斯達克指數跌221.56點或1.93%，收11,239.94點。

標普500指數下跌72.86點或1.79%，收3,998.84點。

費城半導體指數下跌33.19點或1.20%，收2,738.05點。

★消息

美國供應管理協會（ISM）11月非製造業指數為56.5，從10月創下2020年5月來新低的54.4反彈，並遠超出市場預期的53.1。其中，聘僱指數為51.5，優於10月份的49.1。原物料價格指數為70.0，略低於10月份的70.7。

標普全球（S&P Global）公布美國11月服務業採購經理人指數（PMI）終值為46.2，略高於初值和市場預期旳46.1。綜合PMI終值為46.4，高於初值46.3。上周公布的美國11月製造業PMI終值為47.7，較10月的50.4下滑，並創下年2020年5月來新低，但略高於初值和經濟專家預估的47.6。

俄羅斯證實烏克蘭襲擊俄國境內兩個軍用機場，該消息引發俄烏戰爭升級的擔憂，亦給美股帶來壓力。

美國10月工廠訂單月增1%，超出市場預期的月增0.7%。

最新發布的經濟數據意外強勁，使聯準會可能延續其「鷹式」升息的預期再度升高，周一美國10年期債息一度急升10.9基點，報3.612%，對利率更為敏感的2年期債息一度大漲13.6基點，報4.416%。尾盤美元指數漲0.75%，報105.33。

《華爾街日報》報導，聯準會雖已表明最快可能自12月起放緩升息步伐，惟由於薪資增長壓力仍然巨大，為了抑制通膨，聯準會可能考慮明年讓基準利率升破5%。在12月會議發布的季度經濟與利率預測中，聯準會可能提出略為激進的利率展望，暗示每次會議都將升息至少25個基點，直至美國就業市場出現顯著降溫的跡象。

為了削弱俄羅斯為烏克蘭戰爭籌措經費的能力，七國集團（G7）、歐盟及澳洲對俄國海運原油設定價格上限的措施於周一（12月5日）生效，但俄羅斯此前已經放話，即使俄國因此被迫減產，也不會遵守這項舉措，強調俄羅斯只願意以市價出售原油。

周一紐約期油重挫3.81%，收在每桶76.93美元，盤中一度大漲3.43%，觸及每桶82.72美元。布蘭特期油收跌3.38%，報每桶82.68美元。歐盟開始禁運俄羅斯原油，以及中國放寬防疫措施有利於需求前景，一度帶動油價大漲，惟聯準會可能續續大幅升息的擔憂使油價由升轉跌。

周一美國天然氣期貨價格重挫逾10%，使能源股承壓。氣象預測顯示天氣溫和，以及自由港（Freeport）的液化天然氣（LNG）出口工廠延後重啟，使天然氣市場前景蒙上陰影。

美國各交易所成交量總計為107.8億股，過去20日均量為110.4億股。(2-1)