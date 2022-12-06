★分析

美銀警告聯準會恐將帶來流動性危機，可能使標普500指數在未來幾個月內大跌至少20%。摩根士丹利和德銀亦呼應美銀看法，稱企業獲利可能下滑與美國經濟可能陷入衰退的前景恐將使美股遭到劇烈拋售。

Drury Capital執行長Bernard Drury表示，今天的美股表現有些像是對上周五的反應，非農就業報告顯示美國經濟並沒有放緩那麼多，這與聯準會主席鮑爾上周傳達的信息相反，當時鮑爾表明是時候放緩升息步伐了。Drury表示：「我們又回到抗通膨的模式」。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，非必需消費類股跌2.95%、 能源股跌2.94%，表現最疲弱。具防禦概念的公用事業股跌0.60%、醫療保健股跌0.99%，跌勢相對輕微。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小跌0.30%，收在6,802.34點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌0.80%，微軟跌1.89%，亞馬遜跌3.31%，Alphabet跌0.96%，特斯拉跌6.37%，Meta跌0.86%，網飛跌2.44%。

道瓊指數成分股僅波音收高，終場漲1.22%。Salesforce跌7.35%，跌幅最大；其次為迪士尼（Walt Disney）跌3.52%。

主要晶片股全跌，德州儀器跌0.15%，應用材料跌0.26%，英特爾跌0.82%，美光跌1.17%，恩智浦跌1.57%，輝達跌1.58%，超微跌1.81%，高通跌1.88%。

★焦點股

特斯拉跌6.37%，收在182.45美元。媒體報導，受到競爭加劇與需求不如預期影響，特斯拉上海廠最快本周開始減產Model Y電動車，預計12月產量將較上月減少20％以上。報導指出，雖然近來特斯拉祭出降價與保險補貼以刺激銷量，但中國的整體需求低迷，無法消化目前特斯拉上海廠每年約100萬輛的產量。特斯拉在周一晚些時候否認上海廠將減產20%的傳聞，並表示這是「假消息」，但沒有提供進一步的說法。

微軟跌1.89%，收在250.20美元，盤後微漲0.08%。該公司證實將跟進同業，明年起Xbox的新款遊戲價格將從60美元調漲至70美元。新價格將適用於明年發行的新世代遊戲「星空」（Starfield）、「極限競速系列」（Forza Motorsport）和「血色降臨」（Redfall）等遊戲。此前Ubisoft、索尼和Take Two等遊戲發行公司已將新款遊戲價格調漲至70美元，索尼主管甚至曾透露有些遊戲的價格可能超過70美元。

蘋果跌0.80%，收在146.63美元。CNBC報導，消息人士透露，蘋果和印度政府正在討論將部分的iPad產線從中國轉移到印度的方案。《華爾街日報》上周末報導，蘋果正積極尋求將產線從中國轉移到印度和越南等其他國家。

Salesforce跌7.35%，收在133.93美元，創下2020年4月來新低。該企業軟體巨頭宣布旗下即時通訊軟體公司Slack執行長將離職。

美國最大的天然氣公司之一EQT Corp股價重挫7.2%，在能源股指數中跌幅最大。

★台股ADR

台積電ADR漲0.15%，收81.62美元，換算台股價格為497.15元。

聯電ADR跌0.54%，收7.37美元，換算台股價格為44.89元。

日月光ADR跌0.74%，收6.73美元，換算台股價格為102.48元。

中華電信ADR漲0.44%，收36.57美元，換算台股價格為111.37元。(2-2)