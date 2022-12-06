歐洲股市周一收跌。稍早公布的數據顯示，歐元區商業活動下降，引發衰退的擔憂；另一方面，中國放鬆新冠防疫措施的希望，則提振了礦業股表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.82點或0.41%，為441.47點。

由於對中國的樂觀希望，以及對激進升息擔憂緩解，歐股在上周五上漲，並且為連七周上漲。

周一公布的數據顯示，歐元區11月商業活動下滑，顯示經濟已在步入溫和性的衰退。

歐洲央行(ECB)管委會成員Gabriel Makhlouf說，ECB在下周的會議可能會升息50基點，存款利率將突破3%。

歐股大多數板塊都下跌，對利率敏感的科技股，以及消費股的雀巢和萊雅(L'Oreal)下跌最多。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，儘管歐元區商業活動明顯的正在萎縮，歐洲似乎正在走向衰退，但是ECB仍然必須保持強硬。

英國股市上漲0.2%，為少數上漲的地區股市；主要是與中國關聯較多的礦業股上漲，推動了大盤上升。總的來說，人們預計中國將放鬆防疫封鎖。

隨著賤金屬和貴金屬價格上漲，礦業股上升0.6%。在經歷廣泛的民眾抗議之後，中國出現防疫政策轉變，投資人感到欣慰。

電信商沃達豐在執行長宣布年底將卸任之後，股價跌0.13%。報91.0英鎊。

瑞士信貸跌2.85%，報3.03瑞朗；據華爾街日報的報導，包括包括沙烏地阿拉伯王儲在內的投資人，以及一家美國私募股權公司已經表示，有興趣為瑞信新設立的投資銀行部門投資10億美元，或者更多。