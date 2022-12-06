出身教育界的林奕華，傳出是蔣萬安另位副市長人選；但她若應允即須在25日辭立委，將再出現立委補選問題。（黃福其攝影）

準台北市長蔣萬安25日即將上任，小內閣名單各界關注！據指出，前高雄市副市長李四川今天終於點頭應允出任台北市副市長，成為六都小內閣新人事佈局中，第一件拍板的副市長人事案。而李四川點頭應允加入蔣市府小內閣，也令知情的藍營高層大鬆一口氣，認為李不但非常嫻熟台北市，工程十分專業、政治歷練豐富，尤其藍綠人脈俱佳、溝通協調能力強，由他襄助蔣萬安，且是「回鍋」北市府，蔣團隊未來四年市政「至少已穩了一半」；不過蔣萬安團隊今仍保守表示，一切都未定案，相關內容無法證實。

高層人士說，李四川出身台北市政府工務基層，歷任北市衛工處長、新工處長，光是在台北市工務局就服務25年，而後轉任台北縣工務局長、台北縣副縣長，且歷任行政院祕書長、國民黨祕書長，也曾任新北市及高雄市副市長，如今又接任台北市副市長，集府黨祕書長、三都副市長資歷於一身的公務生涯紀錄，不僅「前無古人」，恐怕也很難「後有來者」。

此外，李四川除了在三都市府任職期間的政績，普受民眾肯定，在政壇上深受前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜信任及倚重，與新北市長侯友宜同任新北市副市長也有深厚情誼，無論在北市、新北、高雄市府及行政院服務期間，有為有守及信守承諾的原則也普獲民進黨等其他黨派議員及立委信任，因此李四川在九合一選舉前，就被國民黨認定是「最強高雄市長選將」，儘管他堅持不參選，不過選舉期間，仍屢被邀到雙北、桃園、高雄輔選，所到之處展現高人氣，選後也被認為是極佳的直轄市副市長人選。

據指出，蔣萬安早在預判可望當選時，就打算請李四川出任副市長；在確認當選後，更多次邀李進市府團隊襄助；李四川因卸任高雄市副市長後轉赴民間企業任職，原不打算再涉足政壇，不過除了蔣及藍營高層、好友一再遊說，並遊說李任職的民間企業主盼他「放人」，近期甚至屢有素不相識的台北市民告訴他「你向我們推薦蔣萬安，我們都聽進去，也去投票了，現在你當然要去幫蔣萬安，為大家做事。」

知情人士說，因蔣等藍營人士一再遊說李及任職的企業主，尤其屢有市民「激將」，原堅持不接副市長的李四川與家人及任職企業主商量後，今將與蔣面談，允接任副市長。

該人士指出，未來在國民黨執政的四都中，李四川除任台北市副市長、與新北市長侯友宜及其團體情誼深厚，與桃園市長張善政、台中市長盧秀燕也都交情很深，其中張善政在馬政府時期擔任行政院副院長，就是時任政院祕書長李四川推薦，而李四川擔任國民黨祕書長時，盧秀燕身兼國民黨副祕書長，因此未來李四川協助蔣萬安與其他三都合作聯繫，會更加順暢。

據指出，北市原有三位副市長，因人口減少，剩兩位副市長職缺。除了李四川成為副市長，目前也傳出另位副市長擬邀立委林奕華，不過林若應允，屆時必須辭立委，她的北市立委第六選區(大安區)也須進行補選，成為重要考慮因素。

林奕華出身教育世家，曾連任4屆台北市議員、先後出任雙北市教育局長，這次擔任蔣萬安競選總幹事，又被授命為市政交接小組召集人，她過去擔任北市議員就與李四川互動良好，擔任新北市教育局長期間也與李四川共事，默契非常良好，一旦兩人都應允出任副市長，除了一文 (文教)一武 (工程)的組合成為蔣的左右手，且林是女性、老家在中部彰化，李則是男性、老家在屏東小琉球，無論從功能性、性別、地域性，都對蔣有極大助力，如此「鐵三角」也被認為是非常好的市府高層布局。