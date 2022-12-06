美女主播劉涵竹身為美食節目的主持人，愛享受美食的她也因為「敢開口」的個性，可以訂到非常難訂位的餐廳，沒想到有一天她透過朋友替小S（徐熙娣）訂到一間頂級天婦羅餐廳，事後卻慘遭對方放鳥，差點倒貼6萬元，引起觀眾熱烈討論。

劉涵竹近日上節目爆料她與一名「國際巨星」友人交情要好，該名國際巨星曾許願想吃一家高級天婦羅，但是卻怎麼樣都訂不到，當時的她見狀後心想能否為對方做點什麼回報，就發現有另一位朋友常去吃那間餐廳，意外得知朋友的朋友是熟客，便厚著臉皮拜託「朋友的朋友」才終於訂到8個位子。

劉涵竹在成功訂到位子後，欣喜地通知巨星朋友，對方得知後還開心表示「要，我要！我請你們8個人吃飯」，一番話讓劉涵竹暗自竊喜自己終於派上一點用場，怎料該名「巨星朋友」卻在訂位日期的前一個星期突然通知無法到場，讓她相當崩潰，「留了一個爛攤子給我！」

劉涵竹在成功訂到位子，被小S放鳥，讓小S愧疚大喊：「我匯給你！」。(影片來源/ 小姐不熙娣 Youtube)

小S見狀緊急解釋道，因為拍廣告的突然改期，她自己也相當抱歉，劉涵竹透露那一間天婦羅餐廳一人一頓就要8000元，自己當下緊張到，不知道如何湊出6萬4000元的費用，小S也大喊：「我匯給你！」，劉涵竹也笑稱：「莫名去吃了一頓8000元的飯」，逗趣的互動令觀眾哄堂大笑。