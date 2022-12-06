九合一選舉國民黨大勝，牽動政壇對2024總統大選的想像。國民黨台北市議員徐巧芯大聲疾呼，此時不該討論未來「誰配誰」的問題，她近期收到很多支持者私訊或留言，都希望黨內好好冷靜，可見連選民都比政治人物還聰明，藍營千萬不要沉浸在一次勝利的喜悅裡，變得不能自已，等到「輸掉一場更大的局再來後悔」。

徐巧芯5日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這次九合一選舉國民黨能選得那麼好，主因就是民眾對於民進黨的厭惡感，「下架民進黨」成選民共識。這種厭惡感很大程度來自綠營網軍、側翼，民進黨過去用此創造了勝選工具，側翼及網軍也因此有點大頭症，「覺得自己是個咖」，更想去主導選戰的策略或節奏，手法也過於偏激，讓中間選民和一般民眾看不下去，更加深對民進黨的反彈。

徐巧芯指出，藍營勝選後她收到很多支持者的來訊及留言，他們都希望國民黨好好冷靜，她認為這些支持者比政治人物還要聰明，呼籲黨內同志要向這些支持者們看齊，好好冷靜下來。

針對2024總統大選布局議題，徐巧芯強調，相關討論真的不需要那麼快開始，可能在明年後才會更加明朗些；雖然政黨輪替、重返執政是藍營的最大目標，但大家必須拋開情緒，用很冷靜的狀態來討論這件事，不要因為新聞版面或想要有爆點，就隨便亂講誰該配誰，最終恐造成悲劇導致全局皆輸，這樣不值得。