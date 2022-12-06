台北市長當選人蔣萬安小內閣傳出難產，不過第一位副市長人選似乎浮出檯面，傳蔣偕孕妻一同前往拜會高雄市前副市長李四川，李昨晚已決定擔任蔣市府團隊的副市長一職，今日將與蔣會面，不過蔣團隊保守表示，一切都未定案，相關內容無法證實。

李四川是公務人員出身，曾任行政院秘書長、國民黨秘書長、新北市副市長以及高雄市副市長，任公職近25年，現為民間企業執行長，在選戰過程中擔任蔣萬安政策顧問，協助蔣當選。

這陣子不斷有人勸進李四川接任台北市副市長，不過他再三婉拒，並建議蔣萬安應該找年輕有能力的新世代。蔣萬安請求黨內大咖前高雄市長韓國瑜、立法院長王金平等人協助勸進，但李四川皆不改態度，直到蔣萬安偕孕妻登門拜訪後，李四川態度終於鬆動。

而外傳李四川今日將與蔣萬安會面，對此蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，目前一切都沒有定案，自己也不清楚蔣萬安的行程，若有確定人士將會公布。