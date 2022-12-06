選前爆發不少爭議的民眾黨高虹安，最後仍以9萬8121票，擊敗民進黨沈慧虹與國民黨林耕仁，當選新竹市長。對此，前民進黨立委林濁水認為，「新竹人瘋狂到這程度，令人驚嘆何以致此」，有名網友對於林濁水的說法留言反諷，並稱他真是很想惱怒新竹人。

林濁水今（6）日在臉書指出，侯友宜、盧秀燕甚至張善政都順利當選，表示民眾喜歡相對平實的人，甚至平庸如蔣萬安都可以，「但是既平實還兼幹練的沈慧虹卻成了例外」。林濁水認為，打敗沈慧虹的高虹安看來大大不妙了，新竹人讓高虹安當選實在瘋狂透頂。

對此，網友回文諷刺表示「其實我覺得最瘋狂的是，濁水先生其實知道全台的選舉勝負跟選賢與能沒太大關係，跟討厭民進黨/蔡英文有很大關係，所以讓新竹人去承擔瘋狂，真是很想惱怒新竹人呀」，也有網友對於林濁水稱「張善政，侯友宜，盧秀燕這些人相對平實」一語提出質疑，更有網友稱「平庸如西瓜的是黃偉哲和陳其邁吧」！