TVBS新聞台5月上演女主播宮鬥劇，引發軒然大波，士林地院昨（5日）開庭，主播張靖玲原先同意與新聞台調解，庭後卻哭訴遭抹黑與曲解，也讓復職月薪意外曝光，讓外界不免驚呼：「主播竟是如此廉價」，對此，前主播劉芯彤無奈表示：「主播沒你們想像的高薪」。

今年5月TVBS主播宮鬥劇鬧上法院，女主播張靖玲遭公司記9大過開除，由於不服公司決議，便提出告訴要求復職，更要公司支付9月停職前的薪資，與10月起應支付的66,125元月薪，薪資曝光後讓外界感到詫異，打破主播賺飽飽的刻板印象，劉芯彤表示曾詢問新聞系學生「畢業後想當主播還是記者」，約九成九都想當主播，在於主播能快速獲得知名度，無非是賺錢途徑，對此，她點出癥結點：「僧多粥少的工作環境，期待自己能獲得多高的薪資?除非具備不可取代的職場功能性，否則每個人都能替代你」。

劉芯彤回想起入行時，第一份薪水是2.6萬，由於是最菜的菜鳥，每天都是組上第一個到公司的人，加上當時沒有通訊軟體群組，得在刑事組交班前，打電話到北市各分局詢問有無案子發布，待時間一到就去採訪，會這樣做是希望能快速融入職場，也能被圈內前輩肯定，雖然目前薪資在朋友圈算中下等級，但待遇絕對是20年來自己拼搏來的，接著強調：「主播沒你們想像的高薪，那幾位號稱年薪千萬的絕對是特例」。

對此，網友紛紛留言：「難怪某台辦徵選比賽，獲選者聽說不想從記者當起，不到三個月就跑了」、「還是孩子們以為的高薪，不是公司發放，而是『豪門」企業』」、「每個光鮮亮麗的背後，都是無數個忍辱負重……曾經社畜經過」。