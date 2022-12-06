台灣在10月正式解封後，不少民眾飛往日本旅遊，美女主播高毓璘也不例外，近日她帶著5歲兒子和閨密去大阪旅遊，然而，她觀察到機場的各種景象後，失望直呼：「想去日本的，覺得可以再等等耶」，尤其廁所髒亂的環境更讓她搖頭。

高毓璘4日在FB分享日本行心得，她表示以往報到後喜愛在機場閒晃，然而受到疫情影響商店關閉，且需搭列車前往第一航廈才有一間便利商店，「可想而知，就是大排長龍，大家排隊買飯糰...」，至於伴手禮店，也只有第二航廈有小小一間，光結個帳就要排40分鐘起跳，而最讓她吃驚的點是「一向乾淨的日本，機場廁所卻、很、髒耶…」。

高毓璘同時分享，她出發前已填好入境資料，只要拿出QR碼通關相當迅速，原本一切順利，然而跟兒子通過申報櫃台時，工作人員硬要母子分開走，令她內心焦急直呼：「不同邊是會看不到對方的，這對小孩來說會有多緊張，機場人潮那麼多」，所幸閨密和兒子同邊，便走在前方幫忙照看小孩。經詢問工作人員分開的用意？對方也僅笑著吐出3字：「沒有啊」，讓她們很納悶：「既然沒有什麼狀況，幹嘛要小孩和媽媽分開走啦？！」

對於這次久違的日本旅遊，高毓璘有感而發地說，日本的人力和物力還沒恢復水準，因此這次去到機場有些小失望，貼文曝光後，有類似經驗的網友見到後也回應她：「入境成田等了兩小時，一堆孩子等到哭哭，有點累」、「好像關西機場的狀況比東京糟糕，離疫情前有一大段落差」、「我們這次京都回來也是在關西機場超傻眼」。