肇事小客車撞擊路邊2輛車。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一輛銀色自小客車今清晨3點多行經二聖路時，突然失控撞上路邊2車，最後撞上路邊鐵製洗手檯後才停下，不過肇事男子先是下車看了看，最後竟離開現場，警方獲報後到場只剩車，並聯繫上車主，要查出是誰開的車，依肇逃究辦。

監視器拍下疑似是肇事車主曾下車查看。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

肇事小客車車頭毀損。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

監視器拍下，6日清晨3時許，肇事銀色車輛行駛於前鎮區二聖路東向西，卻突然衝撞停放於路邊的2輛自小客車，過沒多久，疑似是駕駛的身影曾下車看了看，但最後還是離開現場，肇事的車輛因撞上路邊店家的鐵製洗手檯，車頭嚴重毀損，而遭撞的2輛車，車身也留下被撞擊痕跡，所幸沒有波及無辜民眾。

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警方已調閱監視器並已聯繫黃姓車主到案說明，要釐清案情，查出車主與肇事駕駛是否為同一人。另外，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰。