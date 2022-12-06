【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）推出的「縱谷原遊會」品牌，透過「餐桌上的部落旅行」與「部落學習工作營」，一起深入部落、與土地學習，提供民眾深度且友善的部落遊程體驗選擇。

2022年持續輔導協助4個潛力部落，推出結合部落特色的專屬遊程。位於花蓮富里鄉吉拉米代部落的「拉米特工作室」，今年根據部落核心精神，設計規劃推出「美式農法教室半日遊」、「暢遊鱉溪一日遊」、「大樹根之旅」共三種專屬行程，邀請來自各地、有志一同、嚮往部落與田園生活的朋友，跟著拉米特工作室一起深入部落、暢遊鱉溪，來一趟向土地學習之旅！

▲吉拉米代「有大樹根的部落」，致力於推廣部落永續生態與食農教育，全部落有九成的稻米採有機生產。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

吉拉米代－「有大樹根的部落」

位於花蓮縣富里鄉的吉拉米代部落，擁有「小天祥」美稱的河谷地景、沿山興建的百年水圳，以及世界級的天空梯田景觀，據傳海岸山脈東部的阿美族人，移居此地時看見榕樹的巨大樹根，因此以「吉拉米代」命名。

在此地深耕的阿美族人，引用海岸山脈的純淨無污染的水源耕作，讓部落具環境意識，全部落有九成的稻米採有機生產。身為部落的一份子，騰莫言有感於稻米與部落生態、文化重要的關聯性，成立「吉拉米代部落文化協會」與「拉米特工作室」，從歌手躍身為農夫身份，實際走進田裡，關注部落食農教育的推展，也關注部落重要灌溉河川－鱉溪生態的維護。

▲拉米特工作室延續祖先友善環境的心，落實有機農法耕作，捍衛土地上的動植物。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

圍繞Palafalan核心精神

設計專屬特色遊程 「Palafalan」在阿美語中為「種植的場域」，部落族人教育後輩要懂得「種一片土地」而不是「種一樣作物」。拉米特工作室延續祖先友善環境的心，落實有機農法耕作，捍衛珍貴土地與其中的動植物；其中拉米特為「大樹根」之意，近年工作室負責人騰莫言陸續發起守護鱉溪的環境行動，期望透過農業找回部落生態的平衡與土地的連結，同時，以傳統工法號召族人搭建食農教室，融合傳統與創新的方式，將食農教育的行動種子持續播種。

除秉持Palafalan的核心精神，並突破過去部落計劃式、邀請式的點狀活動，規劃出拉米特工作室專屬的「半日、1日、1日+1夜」三個遊程，包含：「美式農法教室半日遊」、「暢遊鱉溪一日遊」、「大樹根之旅」，內容從部落生態與守護行動導覽解說、在地野菜火鍋體驗、鱉溪划竹筏體驗、到與莫言近距離齊唱阿美族歌謠同歡等，讓遊客深度體驗部落傳統生活，感受阿美族文化的豐厚底蘊，同時也體會部落族人守護部落環境的決心。

▲「暢遊鱉溪一日遊」，來一場鱉溪划竹筏體驗。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲秉持Palafalan核心精神，讓遊客深度體驗部落傳統生活，感受阿美族文化的豐厚底蘊。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

品牌化經營 深化部落旅遊品質

目前拉米特工作室三個專屬遊程，將上架到「kkday」及「ACCUPASS活動通」兩個平台販售，12月11日起將開始第一梯次，並即日起開放報名。同時，為深化部落遊程特色，更針對遊程設計品牌主視覺意象，落實品牌商品定位，同步延伸設計摺頁，讓遊客在遊程內容與選擇、價目能一目了然外，也製作遊客專屬工作袖套、毛巾等周邊紀念商品，讓民眾到訪部落體驗後，於感受部落優質的接待品質的同時，也能將在部落美好的體驗回憶一併帶回家。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）