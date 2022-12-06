台鐵深澳線昨天土石崩塌導致路線中斷，台鐵局今天說，已搶修完成，路線恢復正常行駛，工務單位持續於現場監視。
根據台鐵通報，深澳線瑞芳到海科館間因土石崩塌，導致路線中斷，因此昨天下午1時17分起，深澳線路線中斷，南下及北上列車暫時停駛。
台鐵局今天發布說明表示，昨天瑞芳到海科館間（K3+300）路線有土石流，經工務單位搶修於今天上午8時15分完成安全檢查，狀況排除，路線恢復正常行駛，今天首班車為4811次，瑞芳站上午9時27分開車，工務單位持續於現場監視。（編輯：謝雅竹）1111206
台鐵深澳線昨天土石崩塌導致路線中斷，台鐵局今天說，已搶修完成，路線恢復正常行駛，工務單位持續於現場監視。
根據台鐵通報，深澳線瑞芳到海科館間因土石崩塌，導致路線中斷，因此昨天下午1時17分起，深澳線路線中斷，南下及北上列車暫時停駛。
台鐵局今天發布說明表示，昨天瑞芳到海科館間（K3+300）路線有土石流，經工務單位搶修於今天上午8時15分完成安全檢查，狀況排除，路線恢復正常行駛，今天首班車為4811次，瑞芳站上午9時27分開車，工務單位持續於現場監視。（編輯：謝雅竹）1111206
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