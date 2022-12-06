基隆市七堵區6日凌晨發生酒駕自撞意外，也造成5部停放在路邊的車輛受損。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區6日凌晨發生酒駕自撞意外，也造成5部停放在路邊的車輛受損。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區堵南街6日凌晨3時許，發生一起自撞意外，除肇事者的車輛側翻在路中央，駕駛受困外，還造成5輛停放在路邊的車輛受損。警消趕到現場，將駕駛送醫，經酒測，發現駕駛酒測值達0.82mg／L，後續依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署。

據瞭解，酒駕的21歲陳姓男子，5日晚間與友人在基隆市區飲酒後，於凌晨3時許，駕車回七堵區家中。但在行經堵南街時，陳男不勝酒力，在過彎時撞上路邊停放的5部車輛，陳男的車子也呈90度側翻，停在路中間。

警方3時18分獲報後，立即派員到現場，陳男經救出後，送醫治療，所幸傷勢輕微。不過，警消發現他滿身酒氣，經酒測，發現陳男酒測值高達0.82mg／L嚴重超標。

為此，警方通知交通隊到場處理，並依涉犯公共危險罪，將陳男移送地檢署偵辦。據瞭解，在這場事故中，除陳男駕駛的車輛外，有5部停放在路邊的車輛受損，陳男後續還將負起受損車輛的賠償事宜。

基隆市警察局第三分局呼籲，酒後駕車是為一高危險性之交通行為，常常造成害人害己之憾事，再次誠摯呼籲民眾並拜託所有駕駛朋友，共同建立「不酗酒、不拼酒、不勸酒」之飲酒文化，以確保行車安全。