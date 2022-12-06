憑藉經典情景喜劇《乾杯》和喜劇片《維羅妮卡的衣櫥》兩次獲得艾美獎的明星克絲汀艾莉 (Kirstie Alley) 去世了，享壽 71 歲，在美國擁有超高名氣的她過世的消息一傳出，令外界震驚不已。

據了解，克絲汀艾莉的孩子在她的官方Twitter帳號宣布了她因癌症去世的消息，「我們很遺憾地通知大家，我們令人難以置信、美麗而慈愛的母親在與癌症鬥爭後去世了，而癌症是最近才發現的。」

克絲汀艾莉的家人也進一步透露，她生前被親友圍繞，並以頑強的對抗病魔，雖然她已經過世，但她留下的生前種種的回憶是無法被忘懷的，她不僅僅在銀光幕前是一個光鮮亮麗的明星，甚至她是一位了不起的母親與祖母。

克絲汀艾莉去世的消息曝光後，演藝圈內的摯友、也曾與她有過一段情的知名演員約翰·屈伏塔，也致上哀悼，「克絲汀是我有過的最特殊的關係之一，我愛你克絲汀。我知道我們會再見面的。」兩人交情深厚，約翰·屈伏塔甚至還稱她為靈魂伴侶，而克絲汀艾莉也曾說過若他沒有結婚，她肯定會嫁給約翰屈伏塔。