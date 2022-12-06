美國11月ISM非製造業指數、10月工廠訂單等經濟數據超預期，引發聯準會繼續強升息疑慮，美股四大指數昨夜大跌，跌幅皆逾1%，今早日韓股市也走弱。而台股昨在台積電(2330)開低收低影響下，再戰萬五未果；今日除面臨萬五關反壓外，再添美股下挫壓力，大盤開低25.45點後，盤面便由空方控場，呈現期現貨皆跌、匯市由升轉貶的弱勢格局，在大型權值股紛紛回落下，大盤失守14900關，資金轉進中小型族群，僅倚靠觀光、航空等少數解封題材概念族群抗空。

分析師指出，美股這波漲幅蠻大的，所以一定會有所回檔，經濟數據出來也還不錯，市場上擔心升息是否會加劇。台股今日開低走跌，除了受到美股走跌影響，也是因為挑戰萬五遇到反壓，預期短線走勢會有所震盪。目前適逢11月營收公布高峰，年底集團、投信作帳行情，預期題材股短線萬五附近雖然有短多壓力，但預期盤勢仍以做多為主。

盤面上，台積電開低後，壓在平盤下方整理，跌幅僅有0.3%；電力供應概念股人氣旺盛，華城訂單告捷，股價直飆漲停，買單有1.1萬餘張排隊搶著要買、亞力(1514)及中興電(1513)漲幅在4~5%不等；生技股由基亞(3176)漲停領軍衝鋒槍，大江(8436)跟進飆漲超過7%、寶齡富錦(1760)、和康生(1783)等漲幅在5%左右；軍工概念股續熱，八貫(1342)直接拉漲停鎖在125元、雷虎(8033)漲幅在2%以上；解封後客運市場需求大增，華航(2610)昨獲外資大買，今日強漲逼近4%、長榮航(2618)漲幅也在2.5%附近。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股上週掀起選後行情，加上聯準會主席鮑爾一番鴿派言論後，激勵台股動能續強，連五週走升，估計年底前新興亞股都有望成為外資首選，基本面穩健的台股市場吸引力更加十足，台股上攻動能值得期待。

張圭慧指出，市場逐漸將焦點從聯準會動向轉移至經濟衰退疑慮，估計台股短期內仍處高檔震盪格局，須關注政經情勢所帶來的風險，以穩定投資組合表現，建議投資人選擇具有優異基本面、長線題材的產業進行布局，伺服器、網通、半導體、綠能及電動車，是相對看好的族群。