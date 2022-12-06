這是什麼家教？一名網友日前去菜市場買菜，遇到一個年約4歲的小男孩跟媽媽說要大便，沒想到媽媽下一步就脫下兒子褲子，讓他直接在早餐店門口的馬路上拉屎，且拉完了也不清，拍拍屁股直接走人，讓一旁眾人及網友看傻眼。

這名網友在臉書「爆怨2公社」表示，日前去菜市場買菜，看到一名年約3、4歲小男孩向媽媽喊著「媽媽，我要大便」，結果他媽媽二話不說，脫掉兒子的褲子，讓他直接在早餐店門口的馬路上拉屎，不少正在吃早餐的客人都看到這一幕。

原PO表示，當下早餐店店員有來勸說「可以不要這樣嗎？」媽媽竟回「小朋友沒關係啦」，等孩子上完後，這名女子幫兒子擦完屁股、穿上褲子，轉頭就離開，留下一坨黃金，讓一旁的民眾及店員都看傻眼。

原PO大嘆，去公園遛狗，都會記得幫狗清理排泄物，無法理解這位媽媽怎麼會讓孩子在人家店門口大便，還是在馬路上，事後也不清理，絲毫不顧及會不會有人踩到，或是旁邊早餐店的人看到後飯吃不吃得下去，「一句小孩子沒關係就無敵了嗎？」

對此，網友們紛紛留言：「太扯了」、「這種媽媽教出來的小孩，未來堪慮」、「她是把孩子當狗養吧」、「這應該可以舉報罰款吧？隨地大小便」、「開眼界了我，竟然有這樣行為跟回話的家長！」還有人表示「我之前在百貨公司的餐廳上班，真的有客人直接讓孩子拉在門口」。