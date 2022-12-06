智原(3035)受惠3大產品線IP、NRE及量產助攻，今年營收年增上看逾6成創新高，且明年依舊看好有實力再戰高，長線來看，40奈米、28奈米及22奈米專案將成為智原3大產品線下一個關鍵成長動能。

智原今年營運暢旺，3大產品線營收均可望創下歷史新高，公司也維持全年營收年增逾6成目標不變，不僅如此，智原也看好明年第一季營收會比今年第四季再成長，2023年全年營收可望持續成長，由於今年智原在3大產品助攻下，營收幾乎確定再創新高，換言之，智原明年營收將持續挑戰新高。

智原多元的自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素，智原目前40奈米、28奈米及22奈米共佔NRE營收超過9成，這代表這些製程的IP已更加完整，且深獲客戶青睞，有鑑於上述製程之NRE(委託設計)收入佔比高，可以期待40奈米、28奈米及22奈米之專案將成為智原IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能，其中，又以量產的動能最值得期待。由於智原每年約可獲取40~50項專案，在去年下半年到今年上半年之際約有75%之design-wins與40奈米、28奈米及22奈米相關，以智原約30%進入量產的比例來看，剩餘的60%將在未來幾年進入量產(假設失敗率為10%)，同時，40奈米、28奈米之量產營收比重亦將陸續增加。

美中關係持續緊繃，也加強大陸更積極發展自家半導體，以減少對美國的依賴。研調機構SIA與IC Insights指出，大陸佔2021年全球半導體市場的35%，然而其自給率僅有16.7%。大陸IC設計廠的數量已從2016年之1362家增加到2021年的2810家，隨著自給率如預期上升，預期專案與IC設計廠商的數量將持續增加。在大陸半導體產業在地化需求持續升溫下，將為IP與設計服務業者挹注短期與長期成長動能，智原也將受惠。大陸佔智原2021年營收48%，對智原來說，大陸市場將難以為其他市場所取代，但智原主要是透過子公司雅特力以及獲取大陸當地IC設計客戶的專案的方式耕耘大陸市場，並無來自AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)及FinFET(金融科技)以下的製程，故不受美對中技術出口限制之影響。