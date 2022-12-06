全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，提告索討11年前捐款1億元供台灣藝術大學興建「有章藝術博物館」的費用，台北地方法院認為校方因受到新冠肺炎、俄烏戰爭，導致市場缺工缺料的影響，才被迫無法依贈與契約規定在10年內完工，駁回訴訟、校方免返還1億元。可上訴。

廖黃香表示，2011年7月21日她與台藝大時任校長黃光男基於多年情誼，簽訂契約並經公證，約定由她捐贈1億元給校方，指定捐款用於新建「有章藝術博物館」，校方應於籌備期間，將校內藝術博物館更名為有章藝術博物館，10年內、2021年7月20日前竣工落成並掛牌揭幕。

廖黃香說，她始終未能了解有章藝術博物館之進展，2013年透過廖有章慈善基金會向校方求退還捐贈款，但校方未退款，且該博物館新建工程在2021年11月3日仍未能如願發包，校方也未提出解決方案，她在12月6日委請律師撤銷契約，並要求校方返還1億元。

台北地院認為，台藝大未能依契約履約，是因全球新冠疫情及俄烏戰爭導致營建物價大幅上漲，市場嚴重缺工缺料之不可歸責於校方事由所致，廖黃香不得以校方未履行而撤銷契約，判她敗訴、校方免返還1億元。