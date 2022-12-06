千呼萬喚始出來！被譽為全臺最美圖書館的「桃園市立圖書館新總館」12月17日開幕，館內包含互動多媒體、創客空間及分齡閱覽區等多元設施，館內進駐臺灣蔦屋書店及星巴克等知名店家。趕緊跟著主持人布丁的腳步來桃園，看看新總圖內部到底長怎樣吧！

新總圖佔地約51,600平方公尺、藏書高達100萬冊，以生命樹為設計主軸，包含圓錐狀環保節能型通風採光井、知識螺旋、綠色螺旋、書架耐振壁及環保外皮等5大元素。外部使用環保外皮，藉由木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應，內部結構則以「知識螺旋」為概念，書庫及閱覽區環繞著圓錐採光井引入自然光線，不僅達到良好的排氣通風作用，亦可與感應式空調系統相互調節，各樓層內部空間種有許多綠植，打造與環境共生共融的閱讀空間。

採光井周圍種有許多綠植，打造與環境和諧共生的閱讀空間。(圖/中時新聞網攝)

圖書館正中央是貫穿整棟建築、自地下2樓一路延伸天空的圓錐狀環保節能型通風採光井，全體以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合而成，猶如拔地而起的巨大樹幹，配合「知識螺旋」開枝散葉，「書架耐振壁」保護書本、書架如同被群樹環抱般安全，在設計美觀與空間運用上完美結合。

圓錐狀環保節能型通風採光井自地下二樓一路延伸至天空 (圖/中時新聞網攝)

親子共讀區收錄有大型繪本書、立體故事書，啟蒙孩子對閱讀的興趣。(圖/中時新聞網攝)

不僅外觀好看，桃園市立圖書館新總館的功能也很多元。考量當代知識載體的多元化發展，新總圖融合現代科技支援典藏、教育、研究、文化、推廣及旅遊6大功能，提供VR沉浸式英語情境互動學習、影音串流服務、MakerSpace創客空間、雲端閱讀線上直播、互動多媒體體驗等設備與空間；圖書設施分齡分眾規劃閱覽專區，從親子共讀區、青少年閱讀區到樂齡閱覽區，都有相對應的藏書滿足全齡閱讀需求，未來新總圖也將串聯藝文活動與閱讀文化，打造桃園專屬的文創旗艦基地。

除了備受期待的桃園市立圖書館新總館，桃園藝文特區也有許多不容錯過的人氣餐廳，新總圖周邊的「福森院子」坐落寧靜巷弄中，店內陳列大小多肉植物，環境舒適放鬆，推薦選擇庭院座位區用餐，一邊享用美味的餐點與療癒的舒芙蕾，一邊欣賞滿院盎然綠意。「福森院子」不論是用餐環境、餐點或服務皆有超高評價，不過一位難求，切記先電洽店家訂位以免撲空唷！

桃園市立圖書館新總館周邊人氣餐廳「福森院子」(圖/中時新聞網攝)

新總圖建築外觀極具設計感，光影交織的夜間景觀相當美麗。(圖/桃園市立圖書館新總管提供)

用完餐不妨回到藝文廣場散步消化，用新總圖入夜後的光影交織的夜間景觀，為一日小旅行畫下完美句點。期待新總館開幕已久的市民朋友們可關注新總館的FB粉專和官網，密切留意相關活動資訊！

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