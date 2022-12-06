消息面：

1.CNBC報導，物流集團Worldwide Logistics表示，由於來自美國的製造業訂單大減4成，今年中國可能有不少工廠在農曆新年假期前兩周提前放假，也就是可能在明年1月初就會停工。該物流公司並表示，由於需求大減，從亞洲出發的貨櫃船用量已經跌至新低。國際航運公司HLS則向客戶表示，航運業正面臨的困境包括需求下滑和新貨櫃船加入，導致運能過剩。

2.央視報導，北京呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，根據國內外的監測數據，Omicron新冠變種病毒和其亞變種的致病力和毒性遠低於原始病毒株和Delta等之前的變異株。而與2009年流感全球大流行的時期相比，目前Omicron新冠變種病毒引發肺炎或重症、危重症的比例也相對較低。中國最重要的官媒釋出的風向大轉彎，是否意味著北京當局將持續走向解封仍待進一步觀察。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，11月非製造業指數為56.5，從10月創下2020年5月來新低的54.4反彈，並遠超出市場預期的53.1。其中，聘僱分項指數為51.5，優於10月份的49.1。原物料價格分項指數為70.0，略低於10月份的70.7。

4.標普全球（S&P Global）公布，美國11月服務業採購經理人指數（PMI）終值為46.2，創下8月以來新低，但略高於初值和市場預期旳46.1。綜合PMI終值為46.4，亦創8月以來新低，但高於初值46.3。上周公布的美國11月製造業PMI終值為47.7，較10月的50.4下滑，並創下年2020年5月來新低，但略高於初值和經濟專家預估的47.6。

5.由大企業執行長組成的商界圓桌會議（Business Roundtable）發布最新的會員季度調查，其商界信心指數從前一季的84點跌至73點，就業分項指數較上季下滑17點，在所有類別中表現最差。資本投資分項指數季跌7點，銷售預期分項指數季跌8點。

6.俄羅斯證實烏克蘭襲擊俄國境內兩個軍用機場，該消息引發俄烏戰爭升級的擔憂。

7.美國10月工廠訂單月增1%，超出市場預期的月增0.7%。排除運輸項目的工廠訂單月增0.8%。10月耐久財訂單經修正後為月增1.1%，高於市場預期和9月份的月增1%。排除飛機的非國防資本財訂單經修正後月增0.6%，低於9月份的月增0.7%。

8.最新發布的經濟數據意外強勁，使聯準會可能延續其「鷹式」升息的預期再度升高，周一美國10年期債息一度急升10.9基點，報3.612%，對利率更為敏感的2年期債息一度大漲13.6基點，報4.416%。尾盤美元指數漲0.75%，報105.33。

9.《華爾街日報》報導，聯準會雖已表明最快可能自12月起放緩升息步伐，惟由於薪資增長壓力仍然巨大，為了抑制通膨，聯準會可能考慮明年讓基準利率升破5%。在12月會議發布的季度經濟與利率預測中，聯準會可能提出略為激進的利率展望，暗示每次會議都將升息至少25個基點，直至美國就業市場出現顯著降溫的跡象。

10.為了削弱俄羅斯為烏克蘭戰爭籌措經費的能力，七國集團（G7）、歐盟及澳洲對俄國海運原油設定價格上限的措施於周一（12月5日）生效，但俄羅斯此前已經放話，即使俄國因此被迫減產，也不會遵守這項舉措，強調俄羅斯只願意以市價出售原油。

11.周一紐約期油重挫3.05美元或3.81%，收在每桶76.93美元，盤中一度大漲3.43%，觸及每桶82.72美元。布蘭特期油收跌2.89美元或3.38%，報每桶82.68美元。歐盟開始禁運俄羅斯原油，以及中國放寬防疫措施有利於需求前景，一度帶動油價大漲，惟聯準會可能續續大幅升息的擔憂使油價由升轉跌。