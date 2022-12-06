大陸男星吳亦凡過去曾因觸犯刑事罪名關押看守所，日前一審結果出爐，須入獄服刑長達13年。近日，台灣YouTuber「老王」在頻道上更新影片，指出有網友透露吳亦凡在此前收押看守所的生活內幕，指出「他曾偷偷哭泣。」

老王的影片中指出，據爆料者描述，吳亦凡在一開始進去時須被脫光衣服檢查全身，「他的東西尺寸確實一般，但也沒有到牙籤一樣，就是比一般還要營養不良一些。」此外，他更形容吳亦凡向傻子一樣，還向其他人詢問洗澡時怎麼沒有熱水，真把看守所當成自家一樣。

然而，有小道消息指稱，獄友有幾個晚上曾看見吳亦凡在暗地裡偷偷掉眼淚，讓老王不禁感嘆表示，直言：「看守所內最痛苦的除了自由被限制外，就是跟外界消息完全阻隔，根本不會知道現在發生了什麼事，屬於精神上的折磨，奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力。」呼籲網友們以吳的事件為警惕。

事實上，在影片中，老王指出儘管吳亦凡需在牢獄中服刑13年，但此前電影、代言、公司收入數額相當龐大，他還曾入大陸名人財富榜前十名的位置，即便在獄中，也有不少被動收入，因此出獄後一樣可以過著紙醉金迷的生活。然而，由於吳亦凡遭判驅逐出境，日後出獄會被遣送回加拿大再次受審，疑會受到化學閹割的刑罰。所以他即便有錢，看見女性也僅能「望梅止渴」，甚難有任何進一步的舉動。