高雄市鳳山警分局昨日在三民區鼎山街查獲一名梁姓通緝犯，意外從梁男身上起獲1枚疑似軍用手榴彈，為慎重起見警方聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組協助，並於今日上午通知八軍團防爆小組處理，將溯源追查是否軍火外流。
高雄鳳山分局新甲派出所日前獲報一名毒品通緝犯梁男（36歲），經常在三民區一帶出沒，警方經調閱相關資料鎖定其行蹤，並於昨（5）日晚間20時30分許至三民區鼎山街將梁男逮捕歸案。
警方在梁男身上查獲爆裂物手榴彈一枚、鎮暴槍一把、第一級毒品海洛因7包（合計毛重約91.05公克）、第二級毒品安非他命（合計毛重約35.46公克）、第三級毒品愷他命（合計毛重約55.52公克）、第三級毒品FM2（合計毛重約189.96公克）、毒品咖啡包18包（合計毛重約37.85公克）、K盤1組、電子磅秤等相關證物，警方除依毒品危害防制條例將梁男移送偵辦並追溯源頭。
為慎重起見警方也立即聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判該手榴彈疑是軍事用品，且沒有立即危險性，故依指示先行以防爆毯包裹處理，並今日上午已立即通知八軍團防爆小組處理中。
初步了解，梁男到案坦承持有毒品，但否認販賣，並辯稱手榴彈是友人給他的，不願交代毒品、手榴彈來源，警方目前偵訊中，全案朝向槍砲、毒品罪嫌偵辦。
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