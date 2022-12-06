高雄市警鳳山分局5日晚間在三民區鼎山街攔截查獲梁姓毒品通緝犯，翻找他的隨身背包時，竟滾出一顆軍用手榴彈。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

員警在梁男隨身包包、車上查獲海洛因91克、安非他命35克、K他命近200公克，以及三級毒品FM2、毒品咖啡包18包、K盤等物，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市警鳳山分局5日晚間在三民區鼎山街攔截查獲梁姓毒品通緝犯，員警搜他身、翻找他的隨身背包時，竟滾出一顆軍用手榴彈，由於沒有立即危險性，員警先以防爆毯包裹，6日上午交由八軍團防爆小組處理。

鳳山警分局新甲派出所員警日前獲報，梁男近來時常出沒於高雄市三民區，調閱相關資料後鎖定他的行蹤，5日晚上8點半，在三民區鼎山街發現梁男駕駛一輛白色轎車正要離開，立即上前圍捕。

警方將梁男拖下車，直接壓制在地，搜查他的車輛和隨身背包，當場查獲海洛因91克、安非他命35克、K他命近200公克，以及三級毒品FM2、毒品咖啡包18包、K盤等物。

員警翻找梁男包包時，1枚用保鮮膜包裹的手榴彈直接滾出，嚇壞眾人，梁男包包裡還藏有1把鎮暴槍。

警方懷疑手榴彈是軍事手榴彈，已通知通知陸軍八軍團防爆小組處理，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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